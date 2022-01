Quels organismes solliciter pour financer une petite entreprise ?

L’entrepreneuriat est un secteur d’activité qui intéresse de plus en plus les personnes qui sont à la recherche de stabilité financière. Toutefois, entreprendre requiert un minimum de rigueur et des moyens financiers. Il ne suffit pas de créer une entreprise, mais il faut surtout prévoir un budget pour le financement sur le long terme. Bien que certaines personnes roulent sur des fonds propres, il est généralement nécessaire d’aller à la recherche de financements pour toute nouvelle société. Il s’agit d’une étape par laquelle passent aussi les petites entreprises.

Le financement par les banques

Les banques sont souvent les organismes les mieux placés pour financer une partie des actifs d’une petite entreprise. Toutefois, vous devez savoir qu’avant de vous lancer dans la recherche de financements, il est important de pouvoir vous auto-financer. C’est d’ailleurs sur cette base que les banques arrivent à financer l’activité d’une entreprise. Prenez aussi la peine de tenir une comptabilité à jour et veillez à avoir un flux de revenus plutôt considérable.

Fiabilité

Le premier critère pour bénéficier d’un financement des banques est de pouvoir démontrer que votre projet est fiable. Toutefois, vous devez aussi vous assurer que ce dernier est suivi d’un business plan bien établi. C’est un élément très important sur lequel la plupart des banques se basent afin d’octroyer un prêt ou un financement à toute entreprise.

Flux de trésorerie

La plupart des petites entreprises naissantes n’accordent pas une grande attention à la tenue d’une comptabilité. Ce qui est une grande erreur, puisque pour bénéficier d’un financement auprès d’une banque, il est important d’avoir des actifs et un historique des flux de trésorerie. La banque se chargera alors de procéder à l’analyse de votre comptabilité pour définir le montant maximum qu’elle peut vous octroyer.

Un apport en fonds propre

Il est aussi important de posséder des fonds propres qui permettent une répartition équitable des risques financiers entre votre entreprise et la banque. Généralement, il revient à cette dernière de définir le montant des fonds propres à apporter par la société.

L’avantage de ce type de financement réside au niveau de son coût relativement faible. Toutefois, il est important que l’entreprise respecte l’échéance fixée au préalable par la banque ainsi que le taux d’intérêt.

Les plateformes de crowdfunding

Les plateformes de crowdfunding permettent de recueillir les prêts, les dons des organismes internationaux ou des particuliers. Ce concept est très innovant et permet de vite atteindre des sommes parfois un peu élevées. En effet, il est plus aisé de trouver 1 000 personnes qui peuvent contribuer à hauteur d’1 € que de trouver une seule personne capable d’apporter à elle seule un montant de 100 €.

Plus qu’un simple moyen de financement, le crowdfunding permet de faire connaître votre projet au grand public et de trouver vos premiers clients par la même occasion. Le fonctionnement des plateformes de ce type est assez participatif. En effet, lorsque vous souhaitez financer un projet par ce moyen, plusieurs alternatives s’offrent à vous. Ainsi, en fonction de la nature de votre besoin, vous pouvez choisir de faire appel aux dons, de chercher de nouveaux actionnaires ou de demander un prêt.

Les organismes publics

Les organismes publics sont des structures que les entreprises peuvent solliciter afin de recevoir des financements. Ainsi, il vous est possible par le biais de ce canal de profiter d’aides accordées par Pôle emploi, de financements proposés par BPI France et de certaines subventions accordées par l’Union européenne ou l’État.

Pôle emploi

Pôle emploi est un organisme qui aide les jeunes à trouver des emplois. Il les accompagne aussi pour leur formation professionnelle. Ce que certains ignorent, c’est que Pôle emploi a aussi l’habitude de financer les nouvelles start-ups à travers l’ACRE. L’aide financière est de 45 % des allocations de chômage restantes au capital de la société créée.

Pour bénéficier de cette aide, il vous faudra remplir un dossier en fournissant tous les renseignements relatifs à votre entreprise. Une fois que votre dossier est validé, vous recevez la moitié du versement de l’aide de l’ACRE et la seconde moitié 6 mois plus tard. Toutefois, cette dernière vous sera octroyée uniquement si l’activité pour laquelle l’aide financière est demandée est toujours d’actualité.

Les aides Oseo

Oseo est un établissement public qui a pour principale mission d’aider les petites et moyennes entreprises (PME). Cet organisme propose des aides qui peuvent prendre la forme d’un financement, d’une subvention ou d’un prêt.