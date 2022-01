Guides d’achat aspirateur sans sac

Si vous êtes fatigué d’aller encore et encore sur le balai, la meilleure solution est d’acheter l’un des meilleurs aspirateurs sans sac. Dans cette catégorie, j’analyserai mon expérience avec chacun d’eux, en faisant une comparaison pour que vous puissiez choisir lequel acheter.

Aspirateur silencieux sans sac AEG LX7 – 1-wr-p

Le premier modèle que je vais analyser est l’aspirateur AEG, qui, bien que vous pouvez lire dans le titre qui est spécial pour les animaux de compagnie, permettra d’atteindre une efficacité maximale dans tous les types de sols et de surfaces.

Ce que j’aime le plus dans cet appareil, c’est ses dimensions, qui malgré sa grande taille, est facile à transporter et à transporter, peut être utilisé sur le sol même, déplaçant ce qui vient sentir le tuyau ou même saisir par une de ses poignées pour atteindre une zone difficile d’accès.

Il est parfait pour ramasser la saleté des surfaces dures, bien qu’il fonctionne aussi bien sur les tapis et les canapés, il prend plus de temps et les résultats ne sont pas aussi rapides que sur les autres modèles dont nous parlerons plus bas. Il absorbera les poils de l’animal en donnant l’impression que vous n’en avez pas à la maison.

Si vous aimez les appareils qui ont des filtres à air qui peuvent être lavés pour être réutilisés, vous avez de la chance parce qu’avec cet aspirateur, vous atteindrez cet objectif et bien plus encore, ce qui prolonge la vie utile du produit. Pour finir un autre détail que vous aimerez sûrement, c’est qu’il a une série de brosses interchangeables pour chaque type de surface et même les coins, vous aidant à avoir les coins les plus cachés propres et sans poussière.

Aspirateur sans sacTaurus Dinamic Turbo-948.969

Nous suivons la liste avec un autre produit de haute qualité qui vient de la marque Taurus. Cette marque compte parmi les meilleurs fabricants d’appareils électroménagers et il n’y a aucun doute qu’il y a une raison pour laquelle vous pouvez trouver son modèle Pulsar Eco Turbo ici.

Ce qui ressort quand on l’a sous la main pour la première fois, c’est son incroyable design, qui semble tiré d’un film futuriste et que, si l’on s’attend à ce que ses fonctions soient les mêmes, on sera très heureux car c’est un appareil plus que digne à un prix pas cher.

Il a deux roues pour un meilleur transport et un grand tuyau pour atteindre les endroits les plus compliqués. Il est très apprécié que votre niveau sonore soit très bas, donc même si vous faites du bruit, vous n’atteindrez pas les niveaux des autres machines. Si vous êtes soucieux de l’environnement et surtout de la consommation d’électricité, son moteur écologique parvient à vous donner un maximum d’efficacité tout en consommant très peu, de sorte que vous ne pensez pas à donner ou non un laissez-passer pour le sol de la maison. En appuyant sur un seul bouton, vous pouvez expulser hygiéniquement toutes les saletés de son intérieur, qui est capable de recueillir jusqu’à 2 litres.

Aspirateur sans sacPolti

Dès que vous voyez la structure de cet aspirateur, vous vous rendez compte que nous allons vous parler d’une grande machine qui vous donnera tout ce que vous demandez et bien plus encore, mais si je vous dis aussi que c’est un produit de la maison Polti, vous saurez que nous sommes devant un appareil très utile et de haute qualité.

Le modèle Forzaspira C110, qui est celui que nous avons dans cette occasion pour vous analyser, est un aspirateur cyclonique sans sac, qui aura une puissance maximale énorme contre une consommation très réduite que pratiquement vous ne remarquerez même pas dans la consommation de lumière.

Il a quelques matériaux résistants et assez robustes, il vous sera donc difficile de le déplacer d’un côté à l’autre, bien qu’il soit reconnaissant qu’il ne ressemble pas à un jouet comme les autres modèles que nous avons essayé et qui ne donnent pas une sensation de qualité que nous recherchons dans ces dispositifs.

Il est très agréable que le filtre puisse être lavé et réutilisé à nouveau et qu’il soit très facile à nettoyer. En outre, il dispose de quatre niveaux de filtration différents, qui se caractérisent avant tout par l’intensité de l’aspiration, particulièrement adaptée aux différentes surfaces.

Aspirateur sans sacRowenta RO3753EA

C’est un modèle qui a beaucoup de relation avec certains de ceux que nous vous avons déjà appris parce que sa structure et sa conception sont très similaires, mais avec leurs propres lignes qui donnent de la personnalité. Mais ce qui se démarquera le plus, ce sont ses fonctions internes, se démarquant de ses concurrents pour cette raison et aussi pour la compacité de l’appareil Rowenta.

Son système cyclonique est très efficace, en séparant l’air de la saleté en un seul passage, de sorte que le nettoyage n’est pas plus efficace, mais aussi que, lorsqu’il s’agit de collecter et d’expulser la poussière accumulée, il peut être facilement vidé sans tâcher vos mains. Pour la vidange, vous disposez d’une technologie qui rendra l’ensemble du processus beaucoup plus propre, sans rien salir à nouveau.

C’est un produit qui a une efficacité énergétique optimale, économisant beaucoup d’argent dans la consommation de l’appareil. Utile pour tous les types de sols, qu’ils soient mous ou durs. Lorsque vous achetez ce produit, vous avez une brosse appelée Easy Brush qui est utilisée pour modifier le type de nettoyage. L’inconvénient est qu’il n’a que deux niveaux de filtration différents, de sorte que certaines personnes peuvent avoir un peu court.

Aspirateur sans sacUfesa AS2300

Nous continuons avec une autre des marques les plus importantes qui fabriquent les meilleurs aspirateurs sans sac comme Ufesa. Quelque chose qui attirera votre attention sur cet article est que son design est peut-être le moins frappant de tous, étant quelque chose de plus conservateur et avec une apparence a priori de moindre qualité que ceux que nous vous avons montré.

La conception semble moins résiliente avec une classe d’efficacité énergétique de type B, elle aura donc une faible consommation d’énergie mais aspirera parfaitement. En ce qui concerne la collecte de la poussière et des peluches sur les surfaces dures aura une classe de type A, de sorte que dans ce cas, va accomplir sa tâche comme le plus.

La brosse qui vous inclut lorsque vous achetez l’appareil peut être utilisée pour les tapis ou moquettes ainsi que pour les sols en marbre ou les sols de grande dureté. Grâce à son filtre EPA 10, vous n’aurez pas besoin de le remplacer, car il peut être lavé, il suffit de le changer lorsqu’il est endommagé ou cassé. Enfin, pour faciliter le transport a deux grandes roues et qui ne rayera pas n’importe quel type de sol, étant un point en faveur.

La conclusion de cet appareil est que si vous voulez opter pour un modèle bon marché mais conforme, nous vous recommandons de l’acheter.

Aspirateur sans sacSilvano

Je vais analyser un autre de ces produits qui à l’extérieur semble de milieu de gamme, vous serez impressionné et très impressionné lorsque vous voyez les fonctions et les caractéristiques qui a ce puissant aspirateur sans sac.

Quelque chose que si vous allez aimer est sa couleur, car il a une touche de couleur violette que de nombreux utilisateurs apprécieront parce qu’il est très attrayant et lui donne une touche de plaisir. Le système utilisé est un cyclone de grande puissance qui fonctionne simplement en appuyant sur le bouton ON. Pour augmenter ou diminuer la puissance d’aspiration a une roue que vous pouvez déplacer avec votre main ou même avec votre pied, répondant parfaitement dans les deux sens. Comme tous les aspirateurs, il est équipé d’un filtre HEPA qui peut être lavé à plusieurs reprises pour garder votre machine comme le premier jour, prolongeant ainsi sa durée de vie de plusieurs années.

Le réservoir est transparent pour que vous puissiez voir l’intérieur de celui-ci afin de savoir s’il est plein ou non. Pour le vider, il suffit d’appuyer sur un bouton et il s’ouvre automatiquement, très propre et facile à utiliser.

Enfin, sa tête accepte plus d’une buse, ce qui vous permet de nettoyer n’importe quel type de surface sans problème.

Aspirateur sans sac Cecotec

Pour finir avec ce catalogue des meilleurs aspirateurs sans sac, je vais vous parler d’un modèle avec un design très différent de celui que nous vous avons montré précédemment, mais qui a tout ce dont vous avez besoin pour quitter votre maison comme les jets d’or.

Il s’agit d’un aspirateur cyclone vertical, en forme de balai mais beaucoup plus élégant et fonctionnel que cet objet car il peut aussi servir d’aspirateur à main pour une manipulation plus facile.

Il dispose d’un filtrage très professionnel qui fera de l’efficacité énergétique de classe A, ce qui vous permettra d’économiser beaucoup d’argent sans avoir le sentiment que la puissance de l’appareil est capturé. Il a deux filtres différents, l’un fait avec une éponge qui sera la sortie, tandis qu’un autre fait avec HEPA qui est lavable, ce qui rend le produit plus propre et plus hygiénique à vider. La puissance de cet aspirateur, bien que nous voyons qu’il est plus mince ou a un moteur plus petit, sera semblable à ce qui fournit un traîneau à vide.

Il fonctionne avec le câble, étant assez long et étant pris en main confortablement. Pour le prix que vous obtenez, vous emporterez également avec vous une série d’accessoires pour aspirer les meubles ou même les coins.

Comment acheter le meilleur qualité d’aspirateur sans sac pas cher?

Comme vous l’avez vu dans cette comparaison, il existe de nombreux modèles qui remplissent des fonctions très similaires, mais si vous voulez acheter le meilleur aspirateur sans sac avec une qualité-prix sans précédent, nous allons vous donner ci-dessous une série de conseils pour vous aider à décider complètement.

La première chose que nous devons vous dire est que ce type d’équipement est particulièrement adapté aux grandes maisons parce que si vous avez une petite maison, il est possible que vous veniez d’autres types d’équipement qui occupent moins d’espace à la fois dans la maison et en cours de nettoyage.

Aspirateur sans sac avec filtre à eau

Comme vous pouvez le voir d’après les prix, il ya une gamme assez large et c’est quelque chose que beaucoup de gens peuvent douter entre qui acheter ou si parier sur un modèle haut de gamme ou un modèle plus basique qui répond aux principales caractéristiques. Les modèles les plus basiques vont faire le travail pour ce qu’ils ont été fabriqués, mais ils n’auront pas un point de comparaison avec d’autres modèles plus avancés. A ce stade, lequel devriez-vous acquérir ? Eh bien, vous devez voir le type de maison que vous avez, si vous avez un plancher commun et ce que vous voulez, c’est qu’au lieu de balayer avec un balai conventionnel, vous voulez utiliser un de ces appareils plus modernes, ceux qui ont une simple aspiration sera plus que suffisant, donc vous économiser beaucoup d’argent. Cependant, si vous avez une moquette ou des tapis, il est préférable d’acheter un niveau supérieur car les meilleurs aspirateurs sans sac conviennent aussi bien pour les sols durs que pour d’autres comme ceux que nous avons déjà mentionnés.

Il existe d’autres types d’aspirateurs sans sac, qui ont un filtre à eau. Ce système est l’un des plus avancés et des plus propres de ceux que nous avons connus auparavant, mais il est vrai que son prix peut varier beaucoup et qu’il faut toujours parier sur un produit de haute qualité avant celui d’une marque que vous ne connaissez pas. Les aspirateurs cycloniques sans sac qui utilisent ce système de filtres à eau ce qu’il obtient est de passer l’air à travers une barrière d’eau, obtenant la poussière et la saleté pour rester mieux dans le réservoir, mais dans ces cas vous devez changer l’eau dans chaque nettoyage que vous allez faire.

Passons à un autre aspect important : le filtre HEPA. Le fait que vous n’ayez pas de sac est un énorme progrès car vous n’avez pas besoin d’acheter des pièces de rechange encore et encore avec le problème que si la marque décide de ne plus remplacer, vous devez jeter ou remplacer l’appareil. Le filtre HEPA est généralement très résistant, tant que vous en prenez soin comme il se doit, ne le remplissant pas complètement et si vous pouvez le vider chaque semaine ou même à chaque utilisation. Son nettoyage peut se faire à l’eau seule ou avec un peu de savon pour le rendre parfait. Plus le dépôt est élevé, plus vous serez en mesure d’accumuler de l’argent, bien qu’il soit préférable que vous en cherchiez un qui convient à votre maison, car si vous avez une grande maison, un petit dépôt peut vous obliger à faire plusieurs changements.

Comment fonctionnent les aspirateurs cycloniques sans sac ?

Si vous vous demandez comment utiliser un aspirateur sans sac, dites-vous qu’il fonctionne exactement comme celui qui a le sac. La première chose que vous devez savoir est que ces appareils ont un moteur, qui en fonction de sa puissance aura une plus grande aspiration ou non. Ce moteur parvient à déplacer les pales internes du ventilateur lui-même qui se trouve à l’intérieur de la machine et qui, lorsqu’il se déplace, reçoit l’aspiration qui est celle qui, lorsque la buse approche du sol ou de la surface, « avale » toute la saleté. C’est vraiment le même mécanisme que nous aurions par exemple dans un ventilateur, parce que lorsque vous rapprochez votre main de l’arrière, vous constatez que vous avez une petite aspiration. De cette façon, et grâce à des améliorations technologiques, on obtient l’effet désiré.

L’étape suivante est ce qui est très différent pour ceux qui ont un sac et ceux qui n’en ont pas. Dans le cas de ceux qui ont un sac, toute la saleté va dans un réservoir qui nettoie l’air avant qu’il ne sorte à nouveau. Dans le cas de ceux qui n’ont pas de sac, vous avez au moins deux filtres, un pour l’entrée et un pour la sortie, donc le nettoyage est plus complet. Beaucoup d’appareils ont jusqu’à 4 filtres différents qui améliorent la qualité du produit grâce au matériau HEPA et cela pour les personnes allergiques à la poussière est un succès.

Meilleurs modèles d’aspirateur sans sac

