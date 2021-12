Comment favoriser la repousse des cheveux ?

Repousse des cheveux : quels sont les meilleurs produits à utiliser ?

Les cheveux sains ont longtemps été associés à la beauté et à la splendeur et notamment une crinière longue et bien gainée vue sur les princesses des contes de fées ! Car il faut se l’avouer, qu’ils soient longs ou courts, nous entretenons tous un rapport viscéral avec nos cheveux. Ces derniers font partie intégrante de notre identité et la manière dont nous les traitons en dit plus sur nous qu’autre chose. La valeur esthétique attribuée aux cheveux a toujours été omniprésente dans d’innombrables cultures et sociétés et surtout de nos jours. Ainsi, si vous faites partie de la catégorie de personnes qui aspirent à avoir une chevelure longue et bien entretenue, nous sommes là pour vous donner nos meilleurs conseils sur le sujet !

Tout savoir sur les cheveux

Les cheveux sont constitués à 95 % de protéines connues sous le nom de kératine ainsi que d’une multitude d’acides aminés comme la thréonine ou l’arginine. Ces acides aminés rentrent dans la composition chimique des cheveux. De manière générale, l’être humain dispose de 100 000 à 150 000 cheveux, ce nombre varie en fonction de plusieurs facteurs, incluant la couleur de cheveux, les paramètres génétiques, la condition physique et l’âge de l’individu. Les cheveux poussent de façon cyclique, mais ceci peut se présenter différemment d’une personne à l’autre.

Ainsi, les cheveux passent par un cycle de vie bien déterminé qui comprend principalement trois phases qui se succèdent. Nous avons respectivement la phase de croissance, la phase de régression ainsi que la phase de repos, cette dernière étant caractérisée par une chute de cheveux. Dans certains cas, cette phase peut être accélérée par des facteurs externes comme des traitements pour cheveux à base d’éléments abrasifs, une maladie ou une mauvaise hygiène de vie.

Les cheveux sont composés d’une partie invisible appelée racine et d’une partie visible que l’on nomme tige. C’est à cette partie que nous faisons allusion lorsque l’on parle de nos longueurs. Sur le plan anatomique, nos cheveux sont divisés en trois principales parties :

La moelle : elle est localisée au centre de la tige et contient une substance graisseuse.

La cuticule : c’est une partie constituée essentiellement de kératine et qui contribue au développement des cheveux , en leur apportant les nutriments nécessaires.

, en leur apportant les nutriments nécessaires. Le cortex : composant essentiel des cheveux, il est formé de kératine, ce qui contribue à l’élasticité ainsi qu’à la souplesse des cheveux.

Comment accélérer la repousse des cheveux ?

Les cheveux subissent diverses formes d’agressions au quotidien qui vont progressivement les fragiliser. Ainsi, qu’il s’agisse de rayons UV, de pollution ou de stress chronique, ces facteurs affectent directement le rythme de croissance des cheveux et tendent à les sensibiliser au fil du temps, et même à précipiter leur chute. De ce fait, si vous tenez à éviter ces répercussions sur la qualité de vos cheveux et favoriser leur repousse efficacement, il vous suffit de suivre les conseils suivants pour garantir les meilleurs résultats :

Veillez à utiliser des soins qui traitent vos cheveux en profondeur et qui restaurent leur éclat naturel, comme des masques à base de beurre de karité ou d’huile de noix de coco.

et qui restaurent leur éclat naturel, comme des masques à base de beurre de karité ou d’huile de noix de coco. Utilisez des huiles végétales bios, telles que l’huile de ricin ou d’argan qui sont connues pour leurs bienfaits en matière d’hydratation et de gainage.

Effectuer des massages du cuir chevelu d’une façon régulière et continue.

Essayez de couper vos cheveux environ chaque 3 mois.

environ chaque 3 mois. Utilisez des brosses de bonne qualité pour coiffer vos cheveux quotidiennement.

Veillez à avoir une alimentation saine et équilibrée pour apporter le plus de nutriments possibles à vos cheveux.

Quelles sont les recettes maison à faire pour favoriser la repousse des cheveux ?

Si vous êtes adeptes des recettes de grand-mères ainsi que des remèdes maison pour vos soins beauté, vous serez pleinement satisfait de celles qu’on vous propose, avec des ingrédients faciles à trouver et peu onéreux. En effet, les masques à base de bananes sont des incontournables en la matière. Ceux-ci sont connus pour leur efficacité en termes de repousse de cheveux, car ils sont enrichis en protéines et permettent de gainer les cheveux tout en leur apportant souplesse et brillance. Tout ce dont vous aurez besoin, c’est d’un récipient, d’un pot de yaourt et de 2 bananes écrasées, suivant l’épaisseur de vos cheveux. Veillez à appliquer le mélange sur cheveux secs et laissez-le agir pendant 20 minutes, puis rincez abondamment à l’eau claire pour des cheveux éclatants et en bonne santé.