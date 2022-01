Comprendre les douleurs du bas du dos et du muscle fessier : qu’est-ce qu’une lombalgie ?

Les maux de dos sont principalement causés par des muscles et des ligaments tendus ou par l’usure de la colonne vertébrale et des disques intervertébraux. Mais pourquoi en est-il ainsi ?

Les médecins appellent la position assise constante une « surcharge statique ». En fait, il y a un poids important qui est impliqué. En position assise, tout le haut du corps, y compris la tête et les bras, pèsent sur la colonne lombaire et le bassin plus qu’en position debout.

Dans cet article, nous discutons de la nature de cette douleur musculaire et les causes liées à ce mal.

Lombalgie : que faut-il savoir sur ces problèmes musculaires et ligamentaires ?

Une tension incorrecte ou excessive est souvent la raison de muscles douloureusement tendus et durcis, en particulier dans le bas du dos.

Douleur myofasciale

Si le médecin peut associer par exemple une douleur aux fesses ou au bas du dos (à ce qu’on appelle des points de déclenchement dans des muscles tendus et endurcis), il s’agit généralement d’une douleur myofasciale. Ce sont des troubles fonctionnels douloureux des muscles et ils sont très tendus par endroits.

Le mot « fascial » fait référence au fascia musculaire, le réseau de soutien du tissu conjonctif. Les terminaisons nerveuses sensibles sont stimulées aux points de déclenchement. Une pression sur ces points peut déclencher une douleur, qui peut également être ressentie plus loin. Les personnes touchées ne ressentent pas toujours la douleur, seulement là d’où elle provient réellement.

Les points de déclenchement se trouvent plus fréquemment dans les muscles mal utilisés. Ceux-ci montrent souvent aussi un durcissement local (myogélose).

Il y a aussi des changements dans le tissu conjonctif de soutien. Il n’est peut-être pas aussi facile de se déplacer le long de structures adjacentes et parfois, on parle même de « collage ».

Articulation sacro-iliaque bloquée

Très fréquemment, nous adoptons une mauvaise posture en position assise. Dans le pire des cas, l’articulation sacro-iliaque peut se bloquer. Les articulations sacro-iliaques, généralement moins connues (ainsi que les articulations sacro-iliaques ou ilio-sacrées, en bref : ISG), relient le bas du dos au bassin à droite et à gauche.

Beaucoup de choses peuvent conduire à la grève d’un ISG, à savoir :

chargement incorrect des ligaments : qui ont ici un effet stabilisateur ;

stress musculaire dû à une ambition sportive excessive ;

dû à une ambition sportive excessive ; faiblesse musculaire et ligamentaire ;

inclinaison du bassin : comme conséquence possible ;

: comme conséquence possible ; maladies dans la région de la colonne lombaire et du bassin lui-même.

Le résultat est une douleur plus ou moins aiguë, dépendante du mouvement, dans le bas du dos et les fesses. Dans les cas aigus, on parle de lumbago. Les symptômes augmentent souvent en cas de stress et diminuent à nouveau avec le repos.

Syndrome du piriforme

Le muscle piriforme en forme de poire (du latin pirum pour poire) appartient aux muscles internes de la hanche, au sens le plus large des muscles fessiers. Une position assise constante peut le mettre à rude épreuve.

Résultat : il raccourcit, s’épaissit et peut resserrer le nerf sciatique, là où il passe, c’est-à-dire, du bassin à la jambe.

La pression sur certaines parties du nerf peut provoquer une douleur sourde à lancinante dans les fesses, éventuellement aussi dans la cuisse. C’est ainsi que se développe le syndrome piriforme.

Les causes les plus importantes des douleurs lombaires et fessières

Muscles sous tension, sciatique, sinus du coccyx, etc., tout ça peut causer des maux de dos. En matière de douleurs dans les fesses et le bas du dos, une grande variété de causes nécessite des thérapies appropriées. Les plus fréquentes sont :

problèmes musculaires et ligamentaires : douleurs myofasciales ;

articulation sacro-iliaque bloquée (lumbago), syndrome piriforme ;

usure du dos : disques intervertébraux, arthrose et épaississement des petites articulations vertébrales, spondylarthrite (arthrose facettaire), phénomène de Baastrup ;

altérations des vertèbres lombaires, irritation des racines nerveuses : vertèbres glissées (spondylolisthésis), ossification des ligaments vertébraux, radiculite, sciatique ;

inflammation de l'articulation sacro-iliaque : par exemple la maladie de Bechterew ;

cas particuliers : abcès, sinus du coccyx (sinus pilonidal), hémorragie du muscle fessier ;

cas rares : arthrose de la hanche, problèmes vasculaires (rétrécissement de l’artère iliaque interne avec possibilité de douleur fessière lors de la marche d’un côté du corps), maladies des organes du bas-ventre avec douleur projetée), troubles douloureux type syndrome de fibromyalgie ;

problèmes du quotidien : vélo, muscles endoloris.

Il est plutôt vrai que notre mode de vie dans son ensemble fait pencher la balance : la sédentarité, les habitudes alimentaires, la façon dont nous gérons le stress et l’équilibre travail-vie personnelle.