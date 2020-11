Obtention et composition de l’huile de coco

Avant de commencer à vous exposer les mérites de l’huile de coco, nous vous indiquons comment elle est obtenue et quels en sont les principaux composants. Il faut savoir qu’elle est une excellente source de triglycérides à chaîne moyenne aussi appelée des MCT.

Issue de la pulpe de la noix de coco, lorsqu’elle est séchée on l’appelle albumen, et l’huile obtenue est dite de coprah. Lorsqu’elle est extraite par voie humide, toujours à partir de l’amande, qui fournit la pulpe, il s’agit d’huile de coco vierge. Cette dernière se conserve plus longtemps que l’huile de coco RBD (transformée) et dégage une agréable odeur de noix de coco.

Quelle que soit le type que vous choisissez, elle est riche en vitamines E, B3, B5, B6 et A, elle est également riche en acides-gras :

Saturés (acide laurique, myristique, palmitique, caprique et caprylique) à hauteur de 90 %.

Monoinsaturés (acide oléique, oméga 9).

Polyinsaturés (oméga 6).

L’aide précieuse de l’huile de coco pour maigrir

Recommandée dans le cadre de régimes, elle dispose de qualités nutritionnelles incomparables à d’autres huiles. Les MCT qui la composent sont bénéfiques pour éliminer.

Il est prouvé que la forte teneur en acides gras saturés à chaîne moyenne permet de brûler davantage d’énergie.

En effet, cette dernière libérée par l’huile de coco, passe directement de la voie digestive au foie, qui se met à produire des corps cétoniques à partir des graisses ingérées ou à récupérer les anciennes stockées. Votre activité métabolique se trouve accrue et vous dépensez plus de calories.

La diminution des graisses résultant du fonctionnement des MCT de l’huile de coco couplée avec son effet thermogénique vous font mincir, les effets sont notamment visibles au niveau de votre ventre. Votre perte de poids sera encore plus apparente si vous réduisez parallèlement votre apport en glucides. Il convient de souligner qu’un des autres atouts de l’huile de coco pour votre ligne réside dans le fait qu’elle régule votre appétit.

Comparée à d’autres huiles végétales elle vous permet de parvenir à satiété beaucoup plus rapidement. Les corps cétoniques produits par l’énergie qu’elle procure permettent de réduire votre sensation de faim, d’avoir moins de tentations et de résister à vos envies d’ingérer des calories. Si la dépense énergétique et l’affinement de la silhouette sont au rendez-vous, quid de la réelle baisse des kilos sur la balance ?

Plusieurs analyses permettent d’attester des bienfaits de l’huile de coco sur votre masse corporelle.

En effet, plus de 1500 études ont été menées, à travers le monde, sur le sujet de son ingestion et de son impact sur l’amincissement. Une synthèse de 13 recherches menées a retenu notre attention et a démontré que l’absorption d’huile de coco de façon mesurée permet de perdre 0,5kg en moyenne sur trois semaines pour un apport calorifique identique procuré par une autre huile végétale. Une autre démontre qu’elle équilibre vos hormones et diminue le stress du pancréas ce qui contribue aussi à vous faire maigrir.

Comme promis, pour vous permettre d’en retirer tous les avantages nous vous exposons ses différents usages et vous fournissons des idées de recettes.

Les qualités qui rendent indispensable l’utilisation de l’huile de coco en cuisine

Ses avantages nutritionnels en font un allié de choix dans la composition de vos repas. Parfaite pour votre santé et votre poids, elle peut être utilisée à très haute température, comme pour les fritures par exemple. Son point de fumée élevé convient à presque tous les plats, des œufs, sautés, mitonnés, etc. et constitue un délicieux substitut au beurre.

Pour obtenir des résultats amincissants, nous vous conseillons d’inclure 3 et 4 cuillères à soupe d’huile de coco par jour dans vos plats. Son intégration dans vos préparations est facilitée par ses propriétés.

En effet :

Pour la cuisson elle peut aisément se substituer à une autre huile puisqu’elle brûle à très haute température, comme vu plus haut.

Elle peut remplacer le beurre dans les desserts et pâtisseries.

Vous pouvez aussi parfumer vos boissons chaudes en l’ajoutant à un café ou un thé par exemple.

À ce stade il nous semble utile de vous indiquer que l’huile de coco doit être envisagée comme alternative à d’autres matières grasses, et non en complément, et ce afin que les effets des MCT soient efficaces.

Une fois ces éléments portés à votre connaissance, vous vous demandez comment préparer vos repas avec de l’huile de coco et s’il faut pratiquer de l’exercice physique parallèlement ? Pas de panique, nous répondons à vos questions et nous vous fournissons plus loin des idées de recettes qui vont ravir vos papilles et vous émerveiller par les résultats produits sur votre silhouette.

Ce qui nous permet, dans un premier temps, de vous suggérer des modes d’alimentation recourant à l’huile de coco et adaptés à votre situation pour maigrir.

L’huile de coco courtisée dans le régime cétogène ou dans ceux hypocaloriques

Si la première méthode d’amincissement est initialement utilisée pour contrecarrer l’épilepsie, elle permet de perdre du poids. Parmi ses composantes vous retrouvez l’huile de coco puisqu’elle vise à diminuer le taux de glycémie dans le sang pour produire des cétones. En effet, comme nous l’avons déjà mentionné l’huile de coco produit naturellement ces dernières et favorise l’élimination des calories, un sentiment de satiété est atteint plus rapidement et donc un amaigrissement.

Si votre but est de réellement perdre du poids de façon durable, nous vous orientons vers un régime cétogène.

Tant que votre consommation quotidienne demeure mesurée, nous vous recommandons de tester toutes les recettes à base d’huile de coco, qui peuvent remplacer celles que vous réalisez actuellement. Pour mémoire le dosage journalier conseillé est de 3 à 4 cuillères à soupe.

Au-delà des études mentionnées plus haut d’autres études ont prouvé que dans le cadre de régimes hypocaloriques :

La consommation des TCM augmente le métabolisme.

Elle augmente aussi l’oxydation des graisses.

Elle permet de diminuer l’appétit.

La consommation d’huile de coco permet de réduire le tour de taille : – 1,4 cm en 3 mois.

Nous retrouvons ici deux impacts déjà détectés, preuve que les études menées aboutissent aux conclusions de réels effets à consommer l’huile de coco sur l’amincissement.

La question de l’attention portée à la nutrition peut-elle suffire ou bien faut-il considérer que l’activité physique doit venir en complément ? De la nécessité de l’entretien du corps à l’intégration de l’huile de coco dans votre quotidien, le paragraphe suivant vous éclaire davantage sur le sujet.

La pratique d’un sport parallèlement à l’ingestion d’huile de coco

Vous entendez souvent dire que pour maigrir il faut s’entraîner et faire attention à son alimentation. Ce qui est très facile à dire, mais n’est peut- être pas si simple à mettre en œuvre.

Aussi si vous faites de la gymnastique, suivez des séances de yoga, de Pilates, de danse, etc. nous vous conseillons de continuer tout en introduisant l’huile de coco comme suggéré plus haut.

En effet, cette dernière envoyant directement de l’énergie au foie par l’intermédiaire des voies digestives, vous ressentez un surplus d’énergie qui vous permet d’exercer vos activités sportives plus aisément.

Si maintenant vous n’avez pas de temps à consacrer à des cours de sport, nous avons vu qu’utiliser l’huile de coco à quantité égale d’une autre huile végétale permet de davantage dépenser de calories. Vous perdrez donc même sans faire de sport. Dans les deux cas vous éliminez.

Nous vous avons promis des idées pour l’inclure dans votre alimentation. C’est ce que nous vous indiquons ci-dessous.

Des astuces pour vous permettre de substituer l’huile de coco à d’autres aliments

Comme nous l’avons vu, l’huile de coco se prête aux différentes cuissons et préparations, mais concrètement comment faire ?

Pour les généralités

Son goût particulier ne lui permet pas de s’accorder en toutes circonstances avec tous les ingrédients, néanmoins le curry, la coriandre, les litchis et la mangue se marient à merveille avec notre huile prestigieuse. Elle remplace le beurre pour les pâtes à tarte, fond délicieusement avec tous les chocolats, et accompagne parfaitement un thé Chaï.

Pour les recettes spéciales c’est par ici

Légumes :

Légumes verts à l’huile de coco

300g de légumes verts (haricots, brocolis, petits pois, poivrons, etc.), deux carottes, un oignon, trois cuillères à soupe d’huile de coco, deux cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de graines de pavot, de sésame ou de lin. Coupez les légumes verts si nécessaire et faites des rondelles avec les autres. Faites revenir les oignons dans l’huile de coco. Une fois qu’ils ont doré ajoutez les carottes et laissez cuire pendant 5 min. Ajoutez les légumes verts et la moitié de vos graines, puis votre sauce soja. Cuire à feu doux en remuant régulièrement. Veillez à ce que les légumes restent croquants. Servez en ajoutant le reste des graines.

Plat de viande :

Poulet sauté à la mangue et au gingembre

4 blancs de poulet, une échalotte, une mangue, une cuillerée à soupe de sauce soja, un morceau de gingembre (1 cm), un demi-citron vert, 8cl de crème fraîche, 4 feuilles de coriandre, 2 cuillères à soupe d’huile de coco. Coupez la mangue en petits morceaux et le poulet en dés. Émincez l’échalote et la faire revenir dans l’huile. Ajoutez la sauce soja, le gingembre frais râpé, le jus de citron vert, la mangue et le poulet. Laissez cuire pendant 3 min et ajouter la crème. Faites cuire pendant encore 3 min le temps que le poulet soit cuit. Servez bien chaud !

Dessert :

Gâteau chocolat noisettes à l’huile de coco

80g de chocolat noir, 100g de sucre roux,120g de farine, une cuillère à café de levure, 40 g de noisettes en poudre, 2 œufs, 80g d’huile de coco, 15 cl de lait de coco). Préchauffez votre four à 180° à chaleur tournante. Mélangez le chocolat réduit en morceaux au lait et à l’huile de coco, mélangez à part les œufs et le sucre auxquels vous ajoutez la farine, les noisettes et le sucre jusqu’à obtenir une consistance homogène. Incorporez la base chocolat au précédent mélange et versez la préparation obtenue dans un moule huilé. Laissez cuire 25 à 30 min.

Les résultats que vous constaterez vous conforteront dans votre choix d’utiliser quotidiennement l’huile de coco.

Nous l’avons démontré, correctement utilisée, c’est un allié de choix pour vous accompagner dans votre souhait d’amaigrissement. Son utilisation vous amène vers d’autres alternatives et d’autres modes de consommation. Vous apportez moins de sucres à votre organisme, mais vous retrouvez tous les apports nutritifs dans les protéines et les lipides. Ce mode d’alimentation est plébiscité par les stars d’Hollywood qui en ont fait leur régime phare, alors pourquoi pas vous ?

Si vous faites du sport c’est mieux, car vous perdrez plus vite, et si vous n’avez pas de temps pour en faire vous perdez quand même. Si comme nous, vous avez vainement essayé d’autres méthodes qui n’ont pas fonctionné, nous vous invitons vivement à la tenter en modifiant votre régime alimentaire, simplement en substituant les lipides et en diminuant fortement les glucides. Essayez, vous ne serez pas déçue. Les premiers effets sont visibles en trois semaines sur votre poids et en trois mois sur votre tour de taille.

C’est la promesse que tient l’huile de coco.